Estrategia de seguridad en Quintana Roo reduce incidencia delictiva de secuestro y robo a negocios

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la reunión de seguridad y la conferencia de prensa matutina en Quintana Roo, donde destacó la tendencia a la baja del delito de secuestro, debido a que no se ha registrado un solo caso desde abril de este año en la entidad.



En el informe de seguridad estatal a noviembre, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, dio a conocer que gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad la incidencia de delitos como el robo a negocios, transporte público y casa habitación, así como en extorsiones ha disminuido.



A la fecha, hay cinco mil 826 elementos operativos del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y de la Guardia Nacional, junto con seis mil 42 integrantes de las policías estatal y municipal, hacen un total de once mil 868 efectivos desplegados para ayudar a pacificar la región, abundó el titular de Semar.



Quintana Roo cuenta con cuatro compañías de la Guardia Nacional ubicadas en los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez y Solidaridad; se proyecta la edificación de dos cuarteles más, que sumarán a las cinco instalaciones militares cedidas. De esta manera se contabilizarán once construcciones en 2023.



La entidad ocupa el lugar número cinco de los 32 estados del país por delitos de impacto, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



Se refuerzan las acciones de pacificación para revertir el alza en el delito de violación. Quintana Roo se encuentra en el sitio 17 en homicidio doloso por entidad federativa en la presente administración.

