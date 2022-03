Yo soy la ley en Ceda-Cdmx: Marcela Villegas Silva

***”Yo no amenazo, yo cumplo”, dicho de Marcela Villegas a comerciantes, la Ceda-CdMx, convertida en una tierra de nadie, a causa de la corrupción.

Por Raúl Ruiz-Verenice Téllez/Reportero.

Se envalentono la flamante administradora y coordinadora de la Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda-CdMx), Marcela Villegas Silva, quién grita a los cuatro vientos, “Aquí en la Ceda, yo soy la ley”, y yo no amenazo, yo cumplo lo que digo, prueba de ello son los atentados a comerciantes, por denunciar la corrupción, lo que demuestra la evidente protección de que goza, desde el más alto nivel en el gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, denunciaron participantes, y comerciantes de dicho centro de abasto.

Los afectados mencionaron que a pesar del cumulo de denuncias penales y administrativas en contra de Villegas Silva, por delitos como de amenazas de muerte, agresiones, despojo, abuso de autoridad, es la fecha que simplemente no pasa nada, la funcionaria es mejor conocida domo el “terror de la Ceda-CdMx”, ya que lejos de administrar el mercado, se ha ocupado de atentar en contra de los comerciantes, que no comulgan con sus actos de corrupción e impunidad.

Los afectados denunciaron que las motocicletas de protección civil circulan sin placas, las grúas en la Central de Abasto que solo se dedican a llevarse vehículos a un corralón, con el fin de extorsionarlos, traen placas internas sobre puestas no autorizadas por Semovi.

Agregaron los denunciantes, las grúas no pueden traer placas internas Marcela Villegas Silva está violando la ley de movilidad siendo servidora no tiene, la facultad para ignorar el reglamento, por si esto fuera poco Villegas Silva, además de estar invadida de odio en contra de los comerciantes que no le genera dinero, es altanera, potente y solo se presta a la complicidad de sus allegados de apapacharlos y por otra parte arremete en contra la gente que no se presta con las cuotas completas personas que no han aportado con cierta cantidad, se ha dado el lujo de remitir a comerciantes incluso pasillos completos.

Comerciantes a punto de golpear a Marcela Villegas, por prepotente

De igual forma informaron que en días pasados, comerciantes de flores y hortalizas, estuvieron a punto de golpearla, por nefasta, déspota, por quererles quitar los espacios de sus fuente de ingresos, con la intención de poner a otras personas que le den más dinero, en conclusión Marcela Villegas Silva ha prostituido a la Ceda-CdMx, con campañas proselitistas de apoyo a la 4T y promoción de la consulta de Revocación de mandato, programada para el próximo domingo 10 de Abril, violando la ley, ¿porqué el comité técnico permite tanta impunidad y corrupción, quién controla los corralones, quién se lleva todo ese dinero que se cobra ?

Las mesas de trabajo que se dan solo son líderes que forman el círculo de la complicidad de sus malas acciones, un ejemplo es Marisol Aguilar Gayosso qué en el portal de transparencia no figura nombre y cargo, Lorenzo Chávez tampoco existe, son aviadores qué llegaron a sorprender a comerciantes por encargo cargo del anterior Héctor Ulises García nieto y Marcela Villegas Silva solo obedece órdenes, concluyeron.

