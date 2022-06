A 32 años de su fundación, la CNDH se transforma

Por ROBERTO MELENDEZ S.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a 32 años de su fundación, refrendó su compromiso de convertirse en “verdadera defensora de los derechos del pueblo” y reparar los daños que durante décadas de simulación le causaron funcionarios corruptos mediante omisiones y de manera deliberada,

Asentó que es un marco propicio para reflexionar sobre el proceso de transformación que se realiza desde el inicio de la actual administración y el compromiso de hacer de esta institución una verdadera defensoría de los derechos del pueblo, hasta resarcir el daño que se produjo durante años de simulación y colusión con las autoridades que, de forma sistemática y como si se tratara de una política de Estado, vulneraron sus derechos durante décadas gracias a las omisiones y acciones deliberadas de este organismo nacional.

“No podía ser de otro modo en un modelo que no buscaba resolver las violaciones a los derechos humanos sino solo aparentar su defensa, de ahí el carácter de no vinculatorias que se le dio a sus Recomendaciones; y de ahí el que sus primeros “defensores” fueran ex policías, ex ministerios públicos, y perseguidores y torturadores del pueblo, como denunciaron en su momento Rosario Ibarra de Piedra y numerosos activistas y víctimas que sufrieron la desatención y manipulación de esta Comisión Nacional”, se puntualizó en comunicado.

