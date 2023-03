A Alejandra Del Moral ¡le mienten!

Por Karina A. Rocha Priego

Qué gran decepción se llevaron miles de mexiquenses cuando este fin de semana circuló por redes sociales una imagen del todavía gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, como un verdadero promotor de Morena en la entidad, y es que empieza a ser tendencia la noticia de que será este quien regale al estado que gobierna al partido del Presidente de México.

Priistas y panistas no están de acuerdo en ello, por lo que empieza la verdadera batalla electoral en la entidad mexiquense, luego del registro de Delfina Gómez como candidata de Morena al gobierno mexiquense; sin embargo, parece que al interior del “cuarto de guerra” de la aliancista Alejandra del Moral circulan toda clase de mentiras hacia la candidata, como que “va alcanzando a la morenista en las encuestas” o “que su equipo de trabajo tiene todo amarrado para el triunfo” cuando, en realidad, su gente ¡no está trabajando!

No sabemos si Del Moral Vela aceptó la candidatura sabiendo que “tiene que perder” porque ese es el compromiso de Del Mazo, quien la impuso ante decenas de hombres y mujeres que eran garantía de triunfo. Ahora, el reto de Del Moral, es luchar contra corriente y ganar el Estado de México.

No entendemos aún, luego de los resultados de las encuestas, sean buenas o no, pagadas o no, cuál es el papel que están jugando Alejandro Ozuna Rivero y José Manzur Quiroga, toda vez que en municipios gobernados por el PRI, como Toluca, donde Manzur Quiroga tiene mucha injerencia y más Ozuna Rivero, tras haber sido alcalde del mismo, es que ¡se habla de derrota anunciada! por el pésimo trabajo que viene realizando el “amigo” Raymundo Martínez Carbajal y este, es solo un ejemplo, pero no vemos a verdaderos políticos trabajar, no tanto a favor de Del Moral, sino a favor del Estado de México.

Pocos quieren seguir creyendo que es mentira el pacto que hiciere Del Mazo con AMLO; quieren creer que la candidata del gobernador ganará el estado, cuando lo que se ve, es otra cosa. Pocos entienden que, de ganar Morena en el Estado de México, los que realmente pierden son los políticos mexiquenses, los de antes y los de ahora.

¿Dónde están los exgobernadores trabajando por el estado? ¿Dónde está César Camacho o Emilio Chuayffet? ¿Dónde está Arturo Montiel o el mismísimo Ernesto Nemer? ¿Dónde? No entienden que de perder la alianza “Va por el Estado de México” en realidad no son los mexiquenses los principales perdedores, al final, les guste o no se tendrán que acostumbrar a lo que, a partir de ese momento “habrá para ellos”, pero los que verdaderamente perderán, será toda esa clase política de élite que ha sentado sus reales en el Estado de México, que tienen empresas dando trabajo, que tienen inversiones importantes en el Estado de México y que de inmediato se pondrán en riesgo.

El gobierno del estado con la morenista Delfina Gómez, aleccionada por el Presidente de México, irá por todos esos políticos para quitarles todo lo que tienen, buscará debilitarlos y en determinado momento, obligarlos a huir de México como han hecho tantos que, por una investigación no pueden pisar el país.

¿Ustedes creen que a Alfredo el Mazo le interesa mucho el futuro de los exgobernadores o demás políticos mexiquenses? ¡Claro que no!, Del Mazo quiere salvarse a sí mismo y, si no le importaron desde el inicio de su administración, menos ahora.

Del Mazo, durante estos años de su gobierno ¡no ha volteado a ver a los exgobernadores! Del Mazo, siempre se ha sentido “de sangre azul” y, dicen, ni su padre, Alfredo del Mazo González, tenía buena relación con su hijo “Felito” entonces, ¿qué se pueden esperar los demás?

Pero entiendan que Alfredo del Mazo Maza ¡no es el Estado de México! y si lo van a dejar perder por hacerle cumplir a este su compromiso de vender a más de 17 millones de mexiquenses, sin lugar a duda deben considerárseles ¡traidores!, y peor aún, están arrastrando a la candidata que, seguramente, cree en las palabras de su equipo de trabajo cuando la realidad es otra.

¿Qué de verdad no entiende la candidata el entramado que se ha tejido a su alrededor y que no es a su favor? Alejandra del Moral va sola en esta contienda. Primero el PRI “se vende a Morena”, traicionaron al panista Enrique Vargas del Villar cuando trabajó arduamente por la candidatura, misma que “ofreció” a la alianza para ganar el 4 de junio próximo, pero, lo hicieron a un lado.

Posteriormente, el PRD se ha sentido defraudado y engañado, amenazando con separarse de la alianza por “la forma como el PRI lo ha utilizado para engrosar la alianza”, pero nada más.

Entonces, ¿qué le queda a Alejandra del Mora? cuando, además, en esta contienda han dejado a muchos importantes políticos heridos, los han ignorado y utilizado.

O ¿ya se les olvidó Ana Lilia Herrera? ¿Ya se les olvidó Ernesto Nemer? Porque ambos tejieron una importante red a favor del PRI y de sus aspiraciones, ¡pero se las robaron! Del Mazo, con Nemer Álvarez, se sintió “desplazado” pero, honestamente, el trabajo que hizo en su tiempo de secretario general de Gobierno no lo ha hecho Del Mazo en sus casi seis años de Gobierno y ¡lo corrió!

En fin ¿qué estos focos rojos no los ve Alejandra del Moral? ¿No los ven los miembros de su equipo de trabajo? Ese equipo que “aplaude y asegura el triunfo de la priista”, una priista “impuesta” que, de seguir sin tomar las riendas de su campaña, solo fortalece el compromiso de Del Mazo Maza con Andrés Manuel López Obrador de dejarle, en charola de plata el Estado de México y, ¿los 17.5 millones de mexiquenses qué?

Peor aún, señores exgobernadores, vayan empacando sus pertenencias, sus empresas, sus riquezas, porque esas las conocen a la perfección el Gobierno Federal y ¡las quieren para ellos!, no así las de la familia Del Mazo, porque eso ya ha sido pactado.

