A Mario Delgado no lo den por muerto para contender, por CdMx; morenistas

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Ajustes desde Palacio Nacional con motivo de los recorridos de los aspirantes a la candidatura a la presidencia de la república y no podía quedar atrás, el tema de los aspirantes a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, en ese tenor Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena, ha aumentado su activismo en la CdMx, quien no se descarta para contender por la CdMx, en 2024. Cabe señalar que, el dirigente guinda hizo el compromiso con los morenistas de mantenerse al frente de su partido hasta el término de las elecciones federales, cuyo resultado definirá el relevo de Andrés Manuel López Obrador, entre otros cargos, si el colimense es obligado a cumplir ese compromiso, quedaría descartado, no solamente para la Jefatura de Gobierno, sino también para cualquier cargo de elección popular. Según la militancia, no es que, Delgado Carrillo sea el más popular o simpático en la 4T, pero como quiera ha entregado muy buenas cuentas al frente de Morena, y en su equipo piensan que se la deben, pues ésta sería la tercera ocasión que, Mario Delgado buscaría la candidatura, que en 2012 y 20218 no se le hizo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...