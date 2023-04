“A mí me han dado por muerto varias veces”: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador emitió un mensaje esta tarde para hablar de sus salud y callar especulaciones que han surgido a partir de que regresó de Mérida.

En su mensaje se le pudo ver caminando por Palacio Nacional, en un traje gris, se le escucha ronco, pero asegura que está bien de salud.

Mencionó que contrajo Covid-19 y que se le complicó por el clima.

“Me quedé dormido…No perdí el conocimiento y tuve baja de presión”, comentó el mandatario federal.

EL presidente recordó que anteriormente ya se le había dado por muerto, cuando le robaron la presidencia, y resaltó que le conviene políticamente ese tipo de rumores.

“A mí me han dado por muerto varias veces…, en política me ha ayudado mucho. Después de que nos hicieron el fraude, de que nos robaron la presidencia en 2006, que vino este sexenio tremendo de García Luna…, a mí me dieron por muerto”, dijo.

Una conversación sobre mi salud, para amigos y adversarios. pic.twitter.com/f6qaq7Jtps — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 26, 2023

