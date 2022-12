A pesar de ataques y acusaciones, ministra Esquivel Mossa aspira a presidir SCJN

De fuerte carácter, con la firme convicción y segura de sus alcances profesionales, la ministra Yasmín Esquivel no tiene dudas, cuando advierte: “Pese a los ataques no me retiro de la contienda por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Su decisión está sobradamente pensada, por lo que la ministra se hace cargo de lo suyo, de la reforma al Poder Judicial, y de la lucha por acercar la ley en abstracto a la justicia, y denuncia que en la sucesión hay jugadores que intentan imponer a uno de sus agentes.

