Abandonan cuerpos descuartizados en CD Obregón

Por ROBERTO MELENDEZ S.

Los cuerpos descuartizados de varias personas, que hasta el momento no han sido identificados, fueron abandonados a “espaldas” del estadio “Tomás Gaytán” de Ciudad Obregón, Sonora, los que fueron descubiertos por transeúntes y automovilistas que “estuvieron a nada” se sufrir un paro cardiaco.

“Hasta el momento no se sabe el número de cuerpos que fueron desmembrados, pero se estima que no son menos de tres. Sobre el particular, peritos forenses de la Fiscalía General de Justicia realizan todo tipo de pruebas, cuyos resultados serán valiosos para identificar a las víctimas”, expusieron las autoridades.

