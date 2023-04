Abogados de Yazmín Esquivel advierten a la UNAM que, de continuar investigando el supuesto plagio, habrá consecuencias

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Los abogados de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, señalada de haber plagiado sus tesis de licenciatura en derecho en la UNAM— presentaron una línea de tiempo para sostener que la juzgadora no plagió su documento de titulación, además, advirtieron que la ministra no tiene intención de dejar su cargo en el Máximo Tribunal, el abogado José Monroy Zorrivas expresó en rueda de prensa, junto con los abogados Alejandro Romano Rascón, Alfonso Martínez Córdova y Eduardo Andrade Sánchez que, “de manera contundente, no hay la mínima intención por parte de la ministra de dejar la función y el cargo de ministra, no existe”, subrayó. En su oportunidad, el ex abogado de la UNAM y ex diputado del PRI, Eduardo Andrade Sánchez dijo que el Comité Universitario le negó a la ministra la oportunidad de presentar pruebas de su inocencia y acusó que sufrió un linchamiento mediático. Por lo que subrayaron que la intención de la ministra es que se reconozcan las pruebas de su inocencia para limpiar su honor y que se muestren con el mismo vigor con la que se le ha acusado. También, Andrade amagó con tomar acciones en caso que el Consejo Universitario realice “un procedimiento” contra la ministra, pues subrayó que no hay normas en la legislación de la UNAM para ello.

