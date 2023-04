“Abrazos no balazos, no quiere decir que nos quedemos cruzados de brazos”, aclara Sheinbaum

En su visita a León, Guanajuato, durante la mañana de este sábado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la actual administración Federal busca reducir los niveles delictivos a través del fomento a la educación. “La estrategia de abrazos, no balazos, no quiere decir que estemos cruzados de brazos. Es atención a los jóvenes, cero impunidad y honestidad, pero si no atendemos a los jóvenes con oportunidades, con acceso a derechos, nunca vamos a resolver el problema de inseguridad”, mencionó.

