Abuso de autoridad y cobros ilegales en Ceda CdMx, denuncian comerciantes

Poco más de 200 comerciantes de la Central de Abasto de la Ciudad de México Ceda-CdMx, de la nave 4 amarilla (flores), denunciaron a unomásuno que, la administradora y coordinadora Marcela Villegas Silva esta abusando de su autoridad, ya que pretende imponer un cobro ilegal de 30 años, por concepto de “resellos”, para que puedan ocupar sus espacios en dicha nave, para ello Villegas Silva, está intimidando a los afectados al mandar a decenas de inspectores, elementos de la policía auxiliar (PA) y golpeadores, para que no les permita ocupar sus espacios.

El origen del conflicto

Los comerciantes informaron que, fue el 21 de marzo del 2020 debido a una situación meteorológica diversas naves del Mercado Flores y Hortalizas colapsaron quedando con ello damnificados miles de comerciantes al interior de la Central de Abasto, la mayoría de los comerciantes fueron reubicados temporalmente en diferentes espacios del contorno de sus naves, corriendo por cuenta de ellos los gastos de carpas, con las que se cubrían en tanto les arreglaran sus áreas de trabajo.

Desde ese entonces comerciantes de la nave 4 con el giro de flores siguen sufriendo las inclemencias de una mala administración ya que a tres años del percance apenas les fue reparada su área de trabajo oficial, de donde ellos tuvieron que salir debido a los daños ocasionados a dicha nave. El día de hoy 24 de febrero del 2023, la autoridad de la Ceda CdMx en su cuenta oficial informa que, han sido terminados los trabajos de dicha nave y que supuestamente la coordinadora general Marcela Villegas Silva trabaja para todos, pero lo que no publican, y denuncian diversos compañeros de la nave 4 de flores es que los están amedrentando y amenazando con no dejarlo subir a sus espacios comerciales para laborar correctamente si no realizan un pago de resellos que, tiene un costo de $721.00 por año multiplicado por 30 años que pretende cobrar, son $21630 por espacio, a más de 200 usuarios que son los afectados de esta nave llamada la Nave Amarilla Zona de Rosas. Donde el área jurídica a cargo de Marisol Silva, la coordinación de Normatividad y asuntos Jurídicos a cargo de Hugo Gómez partida y la Gerencia Comercial de Mercados de Ceda CdMx, a cargo de Ricardo Pérez Martínez y Raymundo González Santillán, el más rata de todos, en compañía de un fuerte dispositivo de policías y supervisores de Normatividad asistieron a dicha nave con la intención de entregarle sus espacios a los comerciantes damnificados. Pero la sorpresa fue que si no estaban al corriente con el pago de resellos que la autoridad exige pero que no motiva ni fundamenta legalmente no podrían hacer uso de sus espacios, ya denuncia ante su periódico es para exhibir este cobro ilegal de forma represiva que hace esta autoridad dirigida por Marcela Villegas Silva, cabe mencionar que se le ha solicitado de manera formal nos informe de dónde emana este cobro, y hasta la fecha no, nos ha dado respuesta alguna, concluyeron los comerciantes afectados.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...