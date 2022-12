Acato Sheinbaum orden del INE; pide detener promoción

A regañadientes, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a sus seguidores dejar de promover su aspiración presidencial en bardas, lonas y redes sociales, la funcionaria cumplió con la orden que le dio ayer la Comisión de Quejas del INE, de publicar un texto en el que se deslinda de la promoción que realizan simpatizantes “anónimos” a favor de ella en todo el País, aunque la obligación era publicar el deslinde en las plataformas digitales del Gobierno de la Ciudad de México, hasta las 15:40 horas de este sábado, la Mandataria capitalina únicamente las difundió en sus cuentas de redes sociales personales. Argumentó que el INE la obligaba a publicar un texto que no era de su autoría, y con el que está en desacuerdo, además de advertir que impugnará el acuerdo del órgano electoral y aclarar que el fondo del asunto aún no se resuelve, pues lo hará la Sala Especializada del Tribunal Electoral, “Una vez más, el INE demuestra su sesgo, talante antidemocrático y conservador, al ordenarme que en medios de comunicación social y con recursos públicos pida a la ciudadanía que no ejerza sus libertades.

