Aclara Ricardo Monreal que su lucha y resistencia por la candidatura presidencial la dará dentro de Morena

Para generar condiciones propicias y no estar en un proceso de linchamiento permanente de mucha gente que no es racional y que, entiendo, son intereses los que persiguen, aclaro que la lucha por suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador, la daré dentro de Morena. Ahí agotaré toda mi lucha y resistencia, puntualizó Ricardo Monreal

También respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su mañanera, desde Campeche, señaló que él no tiene ningún problema con Ricardo Monreal. El senador, categórico, dijo: “Yo tampoco tengo ningún problema con el Presidente”.

El coordinador de los senadores de Morena, entrevistado en Pachuca, Hidalgo, a donde acudió al informe de los senadores Navor Alberto Rojas y María Merced González, expuso que tiene respeto por el Presidente y voy a luchar con autonomía, con independencia y con racionalidad, a través de un proceso de reconciliación que estoy planteando para la nación, porque sin reconciliación no hay nación, reiteró.

Tras sostener que es un admirador de López Obrador, el zacatecano destacó que es un hombre que surgió en la lucha con él. Incluso, antes de que estuvieran los dirigentes o los gobernadores actuales como Julio Menchaca. Recordó que él estaba con el ahora Jefe del Ejecutivo desde hace 26 años, acompañándolo en las plazas públicas, donde solo había 50 o 60 personas. En cambio ahora, agregó, es muy fácil estar en Morena porque somos gobierno.

Monreal Ávila rechazó haber declarado en Chihuahua, el fin de semana, que si no iba con Morena iría con la coalición Va Por México por la candidatura presidencial. “Ni ellos me han invitado, ni yo he tocado sus puertas. Estoy en un proceso de reflexión dentro de Morena, quiero agotar toda mi lucha y toda mi resistencia”, insistió.

Aclaró que “eso es lo que afirmé, y lo reitero para aclarar bien la información y generar condiciones propicias y no estar en el proceso de linchamiento permanente de mucha gente que no es racional y que, entiendo, son intereses los que persiguen”.

Consideró que México puede llegar a acuerdos debidamente fundados, con bases firmes si se logra el proceso de reconciliación. Dijo creer en la reconciliación, no en el odio, no en la confrontación permanente y en la crispación permanente.

Respecto al llamamiento que le hizo el INE la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el senador expuso que confía en la ley, porque es un hombre de leyes. “Soy maestro de la UNAM, doy clases permanentes, soy maestro frente a grupo en el postgrado y yo insto a todos a respetar la ley”.

Las resoluciones que emitan el INE, o cualquier órgano jurisdiccional o un órgano autónomo, deben de respetarse. Nadie debe escapar a la observancia de la ley.

Todos tenemos que someternos a las decisiones de carácter jurídico, jurisdiccional, que procedan de órganos del Estado debidamente constituidos, subrayó.

