Acusa Rodrigo de la Cadena ser relegado de sus derechos como fundador del Instituto del bolero en México

RODRIGO DE LA CADENA

Aviso a la opinión pública

Por medio de la presente deseo informar a mis amigos, compañeros de trabajo, seguidores y público en general que, desde hace aproximadamente cuatro años, de manera arbitraria, he sido relegado de mis facultades y derechos como secretario, fundador y -posteriormente- vicepresidente del Instituto para la preservación y fomento del bolero en México A.C., figura que consta legalmente en el acta constitutiva de dicha asociación, ya que soy iniciador de la misma.

Ante actitudes y procedimientos irreconciliables e intransigentes, me deslindo de toda actividad, así como de quienes ostentan mi nombre en dicha asociación. Específicamente, la señora CECILIA TAPIA MARGAONA. Quiero que no se dejen sorprender, ya que a nombre de mi persona están solicitando apoyos, recursos económicos y haciendo relaciones, beneficiándose, incluso, en el extranjero, con propuestas e iniciativas a las cuales yo soy totalmente ajeno y en las cuales no tengo ningún tipo de participación.

Desafortunadamente fui engañado al igual que la gran parte de personas que erróneamente involucré de buena fe, aportando mis contactos, trabajo y esfuerzo en esto que se ha convertido en un “proyecto” advenedizo y oportunista que sólo busca un interés egoísta a fin de conseguir crédito y vanagloria unipersonal.

No era mi intención escribir esto, pero mi paciencia se vió sobrepasada ante la desagradable sorpresa de que, en mi reciente visita a La Habana, me percaté de que esta persona continúa buscando, de forma farisaica, beneficios personales que no responden al interés inicial por el cual fundé en su momento el Instituto Bolero México. No está por demás comunicarles que todo lo que “hace” dicho “Instituto” ilegítimo no cuenta con mi aprobación ni participación activa como fundador del mismo y seguiré procediendo de forma legal ante dicho caso

Por otra parte, deseo dejar constancia de que los esfuerzos como el Festival Mundial del Bolero, La Plaza del Bolero “Armando Manzanero” de Tlalpan, el programa televisivo Noche Boleros y Son, así como mis libros, contenido digital, publicaciones, fonogramas, emisiones, colaboraciones en la prensa escrita o estaciones radiales, la exposición, coloquios, congreso mundial del bolero, el museo itinerante del Bolero, así como todas las producciones y homenajes que he organizado a lo largo de mis 20 años de trayectoria, lamentablemente son totalmente ajenos a lo que dicha asociación civil representa mientras dicho subrepticio personaje siga ahí, obstaculizando un proyecto que debió florecer de forma incluyente hace años.

Hago de su conocimiento lo anterior para que no caigan en engaños ni falsas iniciativas. Yo no respaldo nada que tenga que ver con esta persona que nunca dio la cara. Gracias por su credibilidad y confianza. Todos los proyectos reales y tangibles que están a la vista de todos y produzco para ustedes en México y el extranjero se publican exclusivamente en mis páginas y redes sociales oficiales.

Rodrigo De La Cadena

Seattle, WA, Junio de 2023

