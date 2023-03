Adán Augusto adelanta que López Obrador no dejará ningún compromiso pendiente

En su reciente visita a Villahermosa, Tabasco, el secretario de Gobernación, Adán Au­gusto López Her­nández, reconoció que existe una enorme responsabilidad de su parte en su tarea de consolidar la Cuarta Transforma­ción y el legado político que le podría ser heredado por Andrés Manuel López Obrador como pri­mer presidente tabasqueño de México.

Y en ese sentido el titular de la Segob no dudó en especificar de los resultados positivos que Andrés Manuel López Obrador ha logrado en su administración.

“El presi­dente no deja ningún pendiente. Es el único presidente de la histo­ria moderna de nuestro país que ha cumplido hasta hoy el 99.9% de sus compromisos que adqui­rió en campaña, y ahí están. No nada más los programas sociales, ahí están. No nada más ir a com­batir la inseguridad atacando di­rectamente las causas más que el efecto, ahí están las obras de infra­estructura, más allá de las del su­reste. Están la obra de la refinería, la modernización de los antiguos ferrocarriles del sureste, también hay una integración, hay una in­versión en el norte en materia de infraestructura hidráulica”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...