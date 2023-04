Adán Augusto adelantó a petroleros y cañeros de Veracruz que sigue transformación

Durante su estancia en Minatitlán, el secretario de Gobernación Adán Augusto López se reunió con el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Ricardo Aldana, de quien destacó que es un ejemplo de lealtad, trabajo y compromiso con los petroleros.

“Quiero iniciar agradeciéndole a mi amigo, a mi compañero, a una gente que para mí es un ejemplo y seguramente para todos los que estamos aquí, muchos, miles de trabajadores petroleros en todo el país, es un ejemplo de lealtad, de trabajo, de compromiso con el gremio petrolero. Me tocó conocer hace algunos años a Ricardo Aldana y me tocó el año pasado tratarlo a propósito de la renovación de la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que llevaba implícita también la renovación en todas las secciones del país y así me consta, así lo creo, es un gran dirigente”, aseguró.

Por otra parte, vale destacar que durante su encuentro con trabajadores petroleros de la zona sur de Veracruz, el secretario Adán Augusto López dijo que al continuar con la transformación del país se tienen que lograr mejores condiciones de empleo, seguridad, desarrollo y soberanía energética, y para ello, el mejor aliado del Gobierno de México es la fuerza laboral.

