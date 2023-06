Adán Augusto pide relevo en Segob para buscar candidatura presidencial de Morena

Adán Augusto López Hernández anuncia que dejará la titularidad de la Secretaría de Gobernación este viernes 16 de junio para buscar la candidatura presidencial de #Morena.

Informó que pedirá al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo releve de su cargo como titular de la secretaría de Gobernación para buscar la candidatura presidencial de Morena.

“Bueno, yo no voy a renunciar, le he pedido al presidente que me releve del encargo de secretario de Gobernación. Seguramente el viernes por la mañana haré efectiva esa petición ya de manera formal y pues dejo este cargo porque voy en la búsqueda de otro encargo, siempre junto con el presidente y acompañado y ayudando con todo al movimiento”, dijo al salir de Palacio Nacional.

