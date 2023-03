Adán Augusto sentencia: “Voy a ser Presidente de la República”

Seguro, decidido, convencido. Así se muestra de cara a las próximas elecciones para elegir a quien será el candidato presidencial de Morena para el 2024. Y de igual manera Adán Augusto López, secretario de Gobernación (Segob), deja en claro que él será quien suceda a Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República.

“Sí claro, lo he aceptado, he dicho que voy a participar en el proceso interno de selección del partido, eso no lo he escondido. Soy mexicano quién no querría ser presidente de la República. Yo voy a ser presidente (…) me voy inscribir para participar en la encuesta”, puntualizó.

