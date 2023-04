Administración de AMLO, ni nos ve, ni nos oye; comerciantes de Ceda-CdMx

Por Raúl Ruiz-Tanya Acosta/Reporteros.

Frustración, enojo e impotencia, sentimientos que, manifestaron, los participantes y comerciantes de la Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda-CdMx), en entrevista con unomásuno, reprocharon el nulo interés del gobierno federal, el gobierno local, de la alcaldía y de la administración de la Ceda-CdMx, para resolver de fondo todos y cada uno de los graves problemas que, aquejan al mercado, a pesar de las innumerables denuncias.

Comerciantes en 2019 boicotearon la “Mañanera”

Informaron los comerciantes que, los conflictos y problemas que les aqueja se recrudecieron conla llegada de la administración de la 4T, encabezada por el entonces administrador y coordinador Héctor Ulises García Nieto, quien de inmediato incremento el pago por concepto de administración y mantenimiento, además de implementar e institucionalizar el llamado “cobro de piso”, amén del abuso de autoridad, motivo por el cual, en septiembre de 2019, cientos de comerciantes de la Ceda-CdMx, sorpresivamente tomaron todos los accesos de Palacio Nacional y por horas no dejaron salir ni entrar a ninguna persona, los manifestantes informaron que, debido a la corrupción en el mercado, exigieron remover a las autoridades de la Ceda-CdMx, ese día amenazaron con no permitir los accesos y pidieron que, el presidente Andrés Manuel López Obrador los escuchara, de acuerdo con información de las autoridades las puertas de la fachada principal, de los costados y la parte trasera fueron tomadas desde la 05:30 horas. Como resultado de dicha acción, los comerciantes solo obtuvieron el reproche de AMLO, por afectar el acceso de funcionarios y reporteros a su conferencia matutina, lo único que se loro fue, la instalación de mesas de trabajo en SEGOB, de las cuales no se resolvió absolutamente nada.

Cuestionamiento a AMLO sobre Fideicomiso de Ceda

Los entrevistados agregaron que, ante los nulos resultados luego de la toma de Palacio Nacional, en octubre del 2020 durante la mañanera, a pregunta expresa de los reporteros cuestionaron el tema de los fideicomisos: señor presidente hoy día que se habla tanto de los fideicomisos, ¿Cuál es su opinión acerca del fideicomiso de Central de Abasto de la Ciudad de México, el cual es un fideicomiso privado y es administrado por un servidor público?

¿Usted está enterado que, debido a los contratos leoninos de diferentes servicios (peaje, sanitarios, estacionamientos, pernocta, etcétera), otorgados por la administración de Julio Cesar Serna Chávez, hoy prófugo de la justicia, se sigue saqueando al fideicomiso por cerca de $2,000 millones de pesos anuales y eso encarece la canasta básica hasta un 20%, porque ahí en la Ceda-CdMx, es donde todos los días se tazan los precios de los alimentos?.

La respuesta fue contundente el presidente contesto, ese es un tema del gobierno de la Ciudad de México, y le compete resolver a Claudia y yo a ella le tengo mucha confianza, ella lo va a resolver, se los prometo, les doy mi palabra.

Incendio que arrasó campamento de pepenadores

Sospechoso incendio se registró durante la madrugada del 7 de abril de 2020 en las inmediaciones del Muro 6 y Zona del Silencio, en la Central de Abasto (campamento de pepenadores), primero se escuchó una explosión y luego se observaron llamas muy altas que afectaron torres de cableado de alta tensión, y que causó la muerte de dos menores de edad, por lo que, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió la explosión que arrasó con un campamento de pepenadores, una vez que fue controlado el fuego, que se extendió a lo largo de tres mil metros cuadrados, personal de la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGJ recuperó entre los escombros los cuerpos de dos menores de edad (un niño y una niña)…..Continuará………..

