Adversarios políticos están en otro lado, no en 4T, advierte Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, fue cuestionada sobre los próximos pasos que habrá de dar tras enviar su solicitud al Congreso de la Ciudad de México para dejar su cargo y formar parte del proceso de selección del candidato de Morena para las próximas elecciones del país, a lo que respondió reiterando algunos de sus puntos fuertes.

En ese sentido la mandataria consideró que “soy la única que se originó en la ciencia, soy la única que viene luchando desde muy joven en los movimientos sociales, por los derechos de pueblo, por la democracia, por las libertades, y soy la única que soy mujer“.

Adelantó que a partir del lunes empezará su recorrido por la República Mexicana con el fin de encabezar al partido; no obstante, aseguró que no existe competencia entre los candidatos presidenciables y reiteró su llamado a la unidad.

“En todo este periodo no me van a oír hablar mal de mis compañeros, nunca. (…) Los adversarios políticos están en otro lado, no dentro de la transformación, hacia mis compañeros no hay debate, hay solamente búsqueda de la unidad”, aclaró.

