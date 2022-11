Aerolíneas de Europa y EU tocan puertas del AIFA

Por Raúl Ruiz/Reportero. Pese a la inconformidad de las aerolíneas mexicanas, empresas de Estados Unidos y Europa ya han tocado las puertas de las autoridades mexicanas para que pueda operar rutas nacionales desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), indicó el subsecretario de Transportes de la SICT, Rogelio Jiménez Pons, tras su participación en el Mobile 360 organizado por GSMA, el funcionario federal defendió que la nueva terminal necesita una política de apoyo para poder consolidar su operación, lo cual hasta el momento no ha pasado, por lo que una alternativa es el cabotaje. “Algunas aerolíneas ya tocaron la puerta, empezaron a preguntar, sobre todo de Europa, de Estados Unidos, también las líneas de bajo costo, creemos que no afecta mucho, específicamente queremos facilitar la consolidación operativa del AIFA”, afirmó, de acuerdo con el subsecretario, la terminal aérea no se hizo por gusto, sino por una necesidad imperante del Valle de México, ya que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) está saturado.

