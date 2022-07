Afirma AMLO que defensa de personas migrantes será prioridad en diálogo en la Casa Blanca

“El tema principal es la defensa de nuestros paisanos migrantes, ese es el tema número; además, eso nos conviene a los dos pueblos, a las dos naciones, porque ustedes vienen a trabajar honradamente a esta gran nación”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante decenas de connacionales que se dieron cita esta mañana afuera del hotel en el que se hospeda en Washington, D.C.

Tras escuchar una serenata de mariachi, el mandatario dijo que insistirá al presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en la importancia de ordenar el flujo migratorio, así como legalizar el estatus de personas de otras nacionalidades que viven y trabajan en aquel país.

“Se ordene el flujo migratorio para que nuestros migrantes no sufran, no se violen los derechos humanos. (…) Lo segundo, es que a los que ya están aquí y llevan años trabajando honradamente se les reconozca su derecho”, aseguró.

En su visita oficial a ese país, el mandatario resaltó que las y los migrantes aportan al desarrollo de esa nación como parte de la fuerza de trabajo.

“No vienen a hacer ninguna maldad y en esta gran nación hace falta fuerza de trabajo, eso lo tienen que reconocer, porque no hay trabajadores suficientes, pueden tener mucho capital, pero si no hay fuerza de trabajo no hay producción y no hay progreso”, sostuvo.

Previo al desayuno con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, agradeció a los paisanos la contribución al crecimiento de la economía de México.

“Les agradecemos mucho por todo el apoyo que se está dando a sus familias en México en momentos difíciles. Sin ustedes no hubiésemos podido salir adelante, ustedes son heroínas y héroes nuestros paisanos migrantes y que viva México lindo y querido”, expresó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...