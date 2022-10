Afirma Monreal que tiene el mejor proyecto para resolver los graves problemas de México

* Insiste en que no declinará en su intención de suceder en el cargo al presidente López Obrador……

En la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ricardo Monreal advirtió que no declinará por nadie y que en el momento legal oportuno se inscribirá para suceder en el cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de construir un país más igualitario y justo.

Dijo que convencerá al pueblo de México de que es la mejor opción para la Presidencia de la República de 2024, que está dispuesto a debatirlo con cualquiera, “aún con los preferidos y la preferida”, para demostrarles que tiene el mejor proyecto y que puede resolver los problemas del país.

“Me he preparado 43 años para esta responsabilidad que se aproxima”, expresó el doctor en los “Diálogos constitucionales y legislativos” con lideres de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Monreal Ávila sostuvo que México necesita de la reconciliación nacional, pues ante los grandes problemas nacionales, el diálogo “es lo único que nos puede salvar”.

“Nos estamos enfrentando a problemas sin parangón”, no sólo a la inseguridad y la violencia en todo el país, la carestía y la inflación, sino a los retos que ya están enfrente como los ingresos para cubrir nuevas necesidades de la población, la ciberseguridad, los temas relativos a las tecnologías de la información, robótica, medio ambiente y cambio climático”.

Nuestro país, agregó, no puede continuar nunca más con la confrontación, polarización y crispación, pues el día que todos estemos juntos en lo fundamental, México saldrá adelante, y “el odio, el rencor y el pleito permanente no nos dejará nada bueno”.

Monreal Ávila afirmó, sin ambages, que “estoy preparado para enfrentar esos grandes retos, juntos, con la sociedad, con los mejores, con los más conscientes, con los más humanistas, para construir un proyecto de reconciliación nacional”.

Destacó que en sus 42 años como servidor público nunca ha tenido una sanción, una denuncia, cuentas pendientes con la Ley o con personas, ni “cadáveres en el clóset”.

“Soy un hombre digno, no está detrás de mí, ni el poder económico, ni la nomenclatura política, ni grupos de intereses, pero quiero que estén ustedes conmigo, porque no tenemos dinero, pero tenemos aspiraciones, ideales, y no haremos compromisos con nadie, sino con el pueblo, sólo con el pueblo, sólo con la sociedad”.

Ricardo Monreal dijo que está preparado para enfrentar los retos del México moderno, que tiene la lucidez necesaria, es prudente y ecuánime, que sabe cómo actuar y cómo darle grandeza a nuestra nación.

“Sólo necesito una cosa: la confianza del pueblo de México, la confianza de hombres y mujeres libres de esta gran nación”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...