Al menos tres sismos sacudieron al país, este domingo

La mañana de este domingo se registraron al menos tres sismos de magnitud 4, con epicentro en diferentes entidades del país, aunque no fueron perceptibles en la Ciudad de México (CDMX) y no ameritaron la activación de la alerta sísmica, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el primer movimiento telúrico de importancia tuvo como epicentro el municipio de Matías Romero, Oaxaca, con una magnitud de 4.1, que no generó daños ni la movilización de las autoridades de Protección Civil a las 7:21 horas, “Sismo Magnitud 4.1 Loc. 42 km al Noreste de Matías Romero, Oaxaca 30/04/23 07:21:08 Lat 17.23 Lon -94.91 Pf 131 km”, reportó el SSN. Posteriormente, a las 8:54 horas, otro movimiento telúrico sacudió al país, con epicentro en el municipio de Cintalapa, Chiapas, y una magnitud de 4.2, el cual no provocó afectaciones materiales, lesionados o la activación de los protocolos correspondientes, “Sismo Magnitud 4.2 Loc 58 km al noroeste de Cintalapa, Chiapas 30/04/23 08:54:47 Lat 16.98 Lon -94.18 Pf 142 km”. El movimiento telúrico que tuvo mayor magnitud, 4.8, se registró en el municipio de Tecoman, Colima, a las 9:48 horas de este domingo, que habitantes de la capital del estado percibieron, según diferentes reportes de redes sociales, “Sismo Magnitud 4.8 Loc 6 km al SUR de Tecoman, COL 30/04/23 09:48:35 Lat 18.85 Lon -103.88 Pf 10 km”.

