Alcaldes de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Benito Juárez acusan a Sheinbaum de campaña negra contra opositores

Los alcaldes Sandra Cuevas, Lía Limón y Santiago Taboada, coinciden en que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, impulsa campaña negra para distraer la atención de los errores de su administración, luego que el Contralor capitalino Juan José Serrano Mendoza y el Fiscal de Cuauhtémoc, Heriberto de la Sancha Salgado, irrumpieron en la Dirección General de Desarrollo Social.

“La verdad es que ya me acostumbré y me da risa” comentó en conferencia de prensa, la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, al criticar que en Morena no tengan amor por el servicio público y solo busquen atacar a una mujer que aunque viene de abajo, se sabe defender sola.

En este contundente mensaje, la Alcaldesa sostuvo: “yo me defiendo uno a uno, yo contra ti, mientras tú tienes que pedirle al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Fiscal Ernestina Godoy y a granaderos que te protejan”.

“De mujer a mujer te digo: tú conmigo no puedes y esta te la voy a volver a ganar” enfatizó junto a los alcaldes que la acompañaron, Lía Limón y Santiago Taboada, de quienes aseguró que cualquiera de los dos podría ser el candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...