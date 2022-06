Alcaldes de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Atizapán y Nicolás Romero dan banderazo de salida a patrullas de la Policía Intermunicipal

TLALNEPANTLA,, Méx.- Los gobiernos de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza dieron el banderazo de salida a las 30 unidades de la Policía Intermunicipal que realizarán acciones de vigilancia y operativos conjuntos en los límites de cada demarcación, para abatir los principales delitos que afectan a la población como el robo en transporte público, de carga, contra la salud, robo de vehículos y a transeúntes, ya que “la delincuencia no tiene fronteras”.

El Presidente Municipal de Tlalnepantla, Marco Antonio Rodríguez junto con sus homólogos de Cuautitlán Izcalli, Karla Fiesco; de Nicolás Romero, Armando Navarrete, y de Atizapán, Pedro Rodríguez, en la zona de La Quebrada, pusieron en operación dichas unidades, para que la gente las vea de forma permanente en las fronteras y no existan impedimentos legales para combatir a los delincuentes.

“Tenemos zonas que nos divide una calle y los delitos que nos aquejan son los mismos, como robo a transporte, robo a transporte de carga, robo a casa habitación; y muchas veces las zonas limítrofes son el pretexto idóneo para la delincuencia porque lo cometen en un municipio y pasan una calle y ya se pierde la secuencia del seguimiento”, afirmó Tony Rodríguez.

Más adelante advirtieron que ninguna acción en contra de ellos va a detener el combate a la delincuencia, la cual se va a fortalecer con el apoyo de la Defensa Nacional, la Marina y Guardia Nacional, así como de la Policía del Estado de México.

Rodríguez Hurtado, Fiesco García y Rodríguez Villegas dieron su total respaldo al Presidente Municipal de Nicolás Romero, Armando Navarrete, tras al atentado que sufrió hace unas semanas, derivado del combate en contra de los grupos delincuenciales en la zona, pues “a cada acción surge una reacción”.

En ese sentido, Tony Rodríguez afirmó que a los alcaldes de estos cuatro municipios no les temblará la mano para enfrentar las acciones de los criminales, y aplicar el estado de Derecho para brindar seguridad, certeza y tranquilidad a la sociedad de que no habrá impunidad para nadie.

“Que sepan todos que no vamos a permitir que ningún grupo delincuencial o grupos que se autodenominan fuerzas que vienen generando un estado de violación a los derechos de nuestra autonomía, y que buscan generar pánico, terror, extorsión, y que se unen porque quizá nos ven que esto no es real y que buscan a través del cobijo de grupos delincuenciales venir a generar a nuestros municipios desestabilidad, extorsiones o amenazas. Que sepan que no estamos solos”, dijo.

Previamente en el municipio de Cuautitlán Izcalli se llevó a cabo la sesión del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública, donde el Munícipe de Tlalnepantla dio a conocer avances de esta coordinación institucional en la lucha contra los delincuentes.

Destacó que “la Policía Intermunicipal sí funciona”, y prueba de ello es la detención relevante de algunas personas dedicadas al robo en transporte público. Aquí, agregó, “no importa el color” de cada gobierno, ni tampoco existen diferencias o distinciones partidistas porque se trata de un trabajo conjunto entre municipios.

Marco Antonio Rodríguez explicó que durante las mesas de trabajo entre los comisarios de Seguridad Pública se planteó la posibilidad de crear un fideicomiso donde aporte cada municipio, con el fin de colocar más cámaras de videovigilancia, además de analizar la interconexión con el C4.

Asistieron a la reunión, el Subsecretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México, Carlos Presa; el Secretario del Ayuntamiento de Tlalnepantla, Edmundo Ranero Barrera; el Comisario General de Seguridad Pública y Tránsito de Tlalnepantla, Arturo Centeno Cano.

Además de los comisarios de Seguridad Pública de Cuautitlán Izcalli, Mario Alfredo López Muñoz; de Atizapán de Zaragoza, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, y de Nicolás Romero, Alan Pierre Camacho Osnaya.

