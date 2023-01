Alcaldesa Sandra Cuevas y Consuelo Duval develaron, letras monumentales de Tlatelolco

Por Raúl Ruiz/Reportero

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, acompañada por la (JUD) Joanna Mendoza González, el director territorial, Edgar Antonio Lucio Ramos, además de decenas de vecinos, develó las letras monumentales en honor a la colonia Nonoalco-Tlatelolco, al estilo de un pueblo mágico en la demarcación. La edil, además fue acompañada por la actriz Consuelo Duval, quién fungió como madrina de la develación, dio a conocer a los vecinos Tlatelolcas las recientes letras monumentales que ahora se lucirán en las inmediaciones de la colonia, dicho evento en un ambiente festivo, se realizó la tarde noche de este miércoles, cabe señalar que, las letras monumentales se encuentran ubicadas enfrente del conocido jardín de Santiago, sobre Paseo de la Reforma y Flores Magón. En entrevista con medios de comunicación, Sandra Cuevas afirmó, en la ceremonia que tuvo la asistencia de los habitantes de la colonia, ya que dichas letras representan la historia de Tlatelolco, detallo la alcaldesa, “Tlatelolco es la vitrina de un abuelito. Que tú no puedes llegar y cambiar lo que ya tienen, hay que cuidar, darle mantenimiento a lo que ya existe”, señaló.

Además, comentó que buscan que Tlatelolco no pierda su identidad. Por su lado, la comediante Consuelo Duval compartió que ella también nació en la colonia Tlatelolco, por lo que tiene un grato cariño a la zona, “Tal vez yo salí de Tlatelolco, pero Tlatelolco nunca va a salir de mí. Porque me marcaron con su cariño y con su amor”, refirió, contó la actriz que, vivió en Tlatelolco 33 años y fue el terremoto de 1985 lo que la hizo mudarse, “Si algo se nos da algo a nosotros los Tlatelolcas es la generosidad, el amor, compartir y protegernos”, celebró. Por último, la también comediante declaró: “Aquí en Tlatelolco me quedé huérfana a los dos años y las vecinas mamas me arroparon, aquí aprendí a patinar, andar en bici, a echar desmadre, sí hay gente buena, somos los Tlatelolcas”, concluyó.

