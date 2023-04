Alejandro Solalinde asegura que “Marcelo Ebrard no sabe nada de migración”

Con todo, sin tregua y mucho menos con la diplomacia que pudiera esperarse el sacerdote Alejandro Solalinde habló sobre los lamentables incidentes registrados al interior del Instituto Nacional de Migración (INM), el 27 de marzo pasado, que provocó la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez.

Al ser cuestionado directamente sobre la responsabilidad del Estado y asumir su culpa, solo aclara.

“Responsabilidad, sí, pero no culpabilidad. Es muy diferente. Para que sea responsable el Estado, se necesita que participe con voluntad. El Estado no intervino. Tenemos una ley migratoria muy buena, una normatividad buenísima. Tampoco intervino todo el cuerpo del Ejecutivo. La responsabilidad sí se carga en el Inami porque estaba administrativamente ubicado en la Secretaría de] Gobernación. Pero cuando vienen las amenazas y presiones de Donald Trump se saca de su ambiente natural administrativo y se pone bajo la autoridad de Marcelo Ebrard, es decir, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ebrard es el que estaba llevando las negociaciones con Trump, y Trump quería que México fuera un país más seguro, que pagara el muro, y eso no fue. Se negoció que México pudiera aceptar una política de contención como el mal menor. El Inami camina solo porque Ebrard no sabe nada de migración. Jamás recuerdo una sola reunión que hayamos asistido con Ebrard de tema migratorio.

