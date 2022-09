Alumnos de Estudios Cinematográficos de la UAEMéx muestran su talento y gusto por el séptimo arte

La comunidad de la Licenciatura en Estudios Cinematográficos de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se dio cita una vez más en la Cineteca Mexiquense para apreciar “Periferia, 1er Muestra Estudiantil de Cine a Extramuros”, con temas diversos como el amor, el desamor, la falta de atención por parte de los padres, las mujeres desaparecidas y el exceso de trabajo.

Se presentaron los proyectos: “Lo que el bosque vio”, de Brenda Yoquebed Carrillo Guzmán; “8”, de Abel Sebastián Cipriano García; “Closer”, de Tania Sánchez Germán; “Con el nudo en la garganta”, de Fernand Antonio Rodríguez Arredondo; “Entre nosotros”, de Bruno Isaac Garduño García; “Lia”, de Antonio Zagal Ambrossi; “La jaula”, de Jorge Daniel Canales Serrano; “Los lamentos”, de Leonardo Cassiel Hernández Valdespino, y “16mm”, de Ramón Preciado.

Esta proyección, organizada por los propios estudiantes, muestra las expresiones artísticas que condensan la pericia técnica y capacidad creativa que han logrado desarrollar y a pesar de las circunstancias desafiantes, lograron mostrar su amor por el séptimo arte en la gran pantalla.

El profesor Arturo Álvarez Medrano Rivera, quien ayudó a los alumnos auriverdes a organizarse, destacó la importancia de que estén interesados en realizar cine y proyectarlo, más allá de una paga o un reconocimiento.

“Estamos aquí por la gente que hizo sus cortos, que de alguna manera están interesados en hacer cine, lo que me gusta mucho de estos proyectos es que la mayoría de ellos tuvieron más bien un interés por eso, por hacer cine, es decir, no había una calificación de esto. Seguramente no se darán cuenta, pero hubo un montonal de problemas detrás de cada uno de estos cortometrajes, unos menos, otros más, pero se me hace muy interesante que de alguna manera el cine se haga por algo más allá, de solamente una especie como de pago, una especie, incluso, de reconocimiento, por el hecho de que nos gusta hacer cine. Yo también me incluyo”, dijo.

Álvarez Medrano también destacó el trabajo de todas las personas que están detrás de cada uno de los filmes, por su dedicación e incluso, el capital que aportaron tanto humano como económico para cumplir sus objetivos.

La subdirectora de Acervos de la Cineteca Mexiquense, Itzel Jazmín Rangel Castelán, en representación del director del espacio, Noé Tovar Soto, aseguró que este recinto tiene el objetivo de que los nuevos cineastas puedan apropiarse de él.

“Saben ustedes que esta es su casa. Siempre es un gusto trabajar con la Universidad Autónoma del Estado de México, con la Escuela de Artes Escénicas, de manera institucional, y como bien dice el maestro Leoncio, ahora con esta actividad que es organizada por ustedes como estudiantes de manera independiente, esta primera muestra Periferia, que justamente creo yo, es una expresión de esa libertad creativa que tienen ustedes, que han generado a través de la experiencia, pero también como parte de ese expertise que están ustedes construyendo a través de su formación, a través del aula y también del trabajo fuera del aula”.

Por su parte, Leoncio Raúl León Mondragón, encargado de despacho de la dirección de la Escuela de Artes Escénicas, agradeció a la Secretaría de Cultura y Turismo por permitir la proyección de sus alumnos en la Cineteca Mexiquense y expresó su orgullo porque la comunidad cineasta de la UAEMéx está encontrando la forma de hacer cine independiente, mostrando así el talento estudiantil.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...