AMLO afirma que consulta de revocación de mandato fomentará el buen gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la participación de las y los ciudadanos en la Consulta de revocación de mandato el pasado 10 de abril; calificó este ejercicio como un hecho histórico que refuerza la democracia participativa.

“Fue un éxito completo; la gente actuó con mucha responsabilidad, millones de mexicanos. (…) Estamos ante un hecho histórico, es algo inédito en la historia de nuestro país; por primera vez se hace una consulta a los ciudadanos para que decidan sobre el gobierno del presidente, el que siga o el que se vaya, reafirmando que el pueblo es el que manda”, subrayó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario sostuvo que se dio una buena lección de democracia y agradeció el apoyo de quienes votaron para que el Gobierno de la Cuarta Transformación continúe.

“Fue una fiesta en todos lados. (…) Muchas gracias de todo corazón y vamos a seguir adelante hasta septiembre del 2024 si lo decide el creador, la naturaleza, la ciencia, porque ya lo quiso el pueblo, entonces vamos hacia adelante a profundizar en la transformación de nuestro país”, expresó.

Aseguró que la revocación de mandato fomentará la democracia y el buen gobierno desde el Poder Ejecutivo.

“Esto obliga a quien esté en la Presidencia a actuar con rectitud, honestidad, a no darle la espalda al pueblo, a no robar, a no ver el presupuesto como un botín porque la gente no se lo permitiría”, sostuvo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...