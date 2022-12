AMLO anuncia reestructuración de deuda externa para 2025

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el Gobierno de México reestructuró la deuda exterior para que en 2025 el país pague la mitad de intereses. Esta medida ayudará a la próxima administración federal a no tener presiones financieras.

“Yo ya no estoy pensando solo en cómo terminar —que estoy seguro vamos a terminar muy bien—, sino cómo dejarle al próximo gobierno holgura. (…) Ya hicimos una reestructuración de deuda para que en el 2025, el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos al gobierno”, subrayó.

En conferencia de prensa matutina, afirmó que este sexenio tiene todo financieramente resuelto hasta su último día. Por ello, dijo, es posible actuar de manera responsable hacia 2025.

En breve, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, dará a conocer los detalles de la reestructuración.

El jefe del Ejecutivo mencionó que México se encuentra entre las mejores economías del mundo y es uno de los países más atractivos para invertir.

“Estamos en sexto lugar en el mundo en desempeño económico, así terminó el año. Entonces, vamos bien hacia delante; el 2023 tiene que ser mejor, mucho mejor, porque ya traemos impulso y, en política, cuenta mucho el impulso y no perderlo, entonces vamos a seguir creciendo”, apuntó.

Además, recordó que el Gobierno de la Cuarta Transformación no ha recurrido a adquirir deuda adicional, por lo que México tiene finanzas públicas sanas y prioriza el crecimiento económico con bienestar a través de la distribución de la riqueza entre el pueblo.

“Está creciendo la economía, tenemos finanzas sanas; los Programas para el Bienestar ya están funcionando muy bien y van a mejorar mucho en el 2023; esto tiene que ver con la gente, con la economía popular, que no le falten recursos al pueblo, tiene que ver con la mesa, con la comida, con lo básico y eso está garantizado”, aseveró.

