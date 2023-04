AMLO arremete contra EE.UU. por fomentar consumo de mariguana

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Estados Unidos de no atender las causas de los problemas que enfrentan los jóvenes en ese país.

Esto luego de que en EE.UU. la NBA dio a conocer que se permitirá el consumo de marihuana a sus jugadores sin sanciones.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario federal acusó a al país del norte de no atender las causa de los problemas que aquejan a la juventud, entre ellos el consumo de sustancias ilícitas como el fentanilo.

“Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen —lamentablemente— de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar, sólo el dinero, ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales; tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis, no hacen nada por sus jóvenes, padecen —lamentablemente— de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar, sólo el dinero, ni fortalecen valores morales,… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 1, 2023

Me gusta esto: Me gusta Cargando...