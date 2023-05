AMLO asegura no tener relación con Ricardo Mejía Berdeja

Pide que no se use su nombre para campaña

El mandatario federal tundió a Ricardo Mejía Berdeja, “se fue sin decir adiós” y pide no usar su nombre para su campaña electoral en Coahuila.

López Obrador pidió al candidato a la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo (PT) no usar su nombre, pues consideró que es un acto de deshonestidad.

“Sólo aclarar que no tengo relación con Ricardo Mejía. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós. No quiero que se use mi nombre, porque no tengo relación con él… se me hace un acto de deshonestidad el estar utilizando mi nombre para una campaña”, señaló.

