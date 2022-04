AMLO asegura que apoyará al candidato presidencial que salga mejor en encuesta

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que son tres los candidatos a la presidencia por parte de la 4T y Morena: el secretario de Gobernación, Adán Augusto López; la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard.

Este viernes, durante su gira por Quintana Roo, el mandatario recomendó a su partido seguir con el método de encuestas para definir al candidato, pues aseguró que en México ya se acabó con la vieja práctica del “dedazo” del presidente de la República para elegir a su sucesor.

“En el caso de Adán, lo que hice ayer fue preguntarle a los legisladores, pero no sobre la Presidencia, les pregunté -porque sabía yo que esa iba a ser la respuesta- sí consideraban que era un buen secretario de Gobernación. Entonces contestaron sí, y la verdad es que es un extraordinario secretario de Gobernación. Lo otro no me corresponde a mí. Ya lo otro va a ser un asunto del pueblo, no es conmigo, es con la gente”, mencionó.

“Yo lo que puedo decir es que Adán está ayudándome mucho como secretario de Gobernación, pero no sólo se trata si está pensando en eso en Adán, no, podría decir de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum es de primera, íntegra, honesta, y podría decir lo mismo de Marcelo Ebrard”, dijo en conferencia matutina.

“A ver, vamos a poner a consideración, vamos a hacer una especie de encuesta, de consulta, rápida, breve. ¿Verdad -díganme si sí o no- verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación?”, cuestionó el mandatario a los legisladores, quienes respondieron al unísono con un “sí”.

