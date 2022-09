AMLO asegura que se cumplirán compromisos del Gobierno de la Cuarta Transformación

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Gobierno de la Cuarta Transformación está decidido a cumplir todos los compromisos y los objetivos que se han establecido a lo largo de este sexenio.

“No me voy a ir del gobierno sin cumplir los compromisos. (…) Uno tiene que estar todos los días para que salgan las cosas porque orden dada, no supervisada, no sirve para nada”, subrayó.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario recordó la importancia de realizar con integrantes del gabinete recorridos por estados y municipios de todo el país a propósito para supervisar los avances de obras en beneficio del pueblo.

“Además, ya se nos acorta el tiempo y tengo que estar procurando que avancemos, que no dejemos nada sin terminar y brincando obstáculos”, apuntó.

El jefe del Ejecutivo adelantó que este fin de semana realizará una gira de supervisión del Tren Maya; en quince días visitará Oaxaca con el objetivo de constatar el progreso en la construcción de carreteras estatales y artesanales en comunidades.

“Voy a evaluar el Istmo, todo el proyecto completo y voy a supervisar el avance del apoyo a damnificados en la zona de Huatulco”, abundó.

En respuesta a uno de los periodistas puntualizó que la federación, a través de la Secretaría de Educación Pública, atiende las demandas de la Normal Rural Luis Villarreal ‘El Mexe’, en Hidalgo.

“Es una prioridad. Cuando entró la nueva secretaria, la maestra Leticia Ramírez, le encargué de una manera muy especial lo del Mexe porque, en efecto, no ha terminado de resolverse”, acotó.

Llamó al diálogo a favor de la educación debido a que todavía no hay acuerdos al respecto entre autoridades gubernamentales, magisterio, alumnado y madres y padres de familia.

