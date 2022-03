AMLO asegura que se está analizando el permiso de uso de mariguana

Sin embargo, reconoció que hasta el momento, no hay «consenso a un acuerdo».

Algunos de los integrantes del grupo, consideran que habría muchos daños a la sociedad, como muertes, de permitirse. «Hay un equipo interdisciplinario que está atendiendo todo lo relacionado con la posibilidad de permitir el uso de drogas no destructivas o con efectos leves como la mariguana, sin embargo, no hemos alcanzado un consenso en el interior del Gobierno, se está analizando, y no hay consenso porque hay muchos daños», comentó.

Sin embargo, el mandatario añadió que entorno al uso de las drogas hay muchas muertes.

Sin embargo, en su conferencia mañanera resaltó que también se evitaría un aumento de violencia que deja una gran ola de muerte, 91 muertes se registraron este miércoles, informó.

