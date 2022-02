AMLO asegura que secretario de estado de EE.UU “está mal informado”

En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, comentó sobre las declaraciones del secretario de estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien pidió mayor protección a los periodistas en México, “está mal informado”, y señaló que eso es injerencismo y prueba de nexos entre el gobierno de ese país y los conservadores.

“Yo creo que está mal informado, porque, de lo contrario, estaría actuando de mala fe. Lo que él sostiene no es cierto. Desde luego es muy lamentable que haya asesinatos de periodistas, ya lo sabemos, nada más que en todos los casos se está actuando, no hay impunidad. No son crímenes de Estado”, mencionó.

Cuando se le cuestionó sobre el tema, se refirió al comentario expresado este martes por el funcionario estadounidense respecto homicidios en México contra comunicadores y periodistas.

“Si el jefe del el Departamento de Estado de EE.UU. interviene, pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado y sí es lamentable que pierdan la vida distintos periodistas por distintas causas que estamos atendiendo, pero en EE.UU. los Gobiernos tienen esa mala costumbre, de que son candil de la calle y oscuridad de la casa, y no de ahora”, señaló.

Explicó que esas declaraciones muestran la conexión que existe entre grupos opositores a la Cuarta Transformación y el Gobierno estadounidense.

En este contexto pidió que mejor informe sobre el financiamiento a organizaciones como mexicanos contra la Corrupción.

“Esto demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el Gobierno de EEUU, a mi m gustaría ya que está actuando y opinando el señor Blinken, que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor, a un Gobierno legal y legítimo, que me responda eso”, resalto.

Ello es injerencismo, añadió.

“Pedirle de favor que se informe y no actúan de manera injerencista, porque México no es colonia de EE.UU. ni es un protectorado, es un país libre independiente y soberano”, indicó.

