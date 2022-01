AMLO asegura que testamento político garantizará continuidad de transformación del país

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó que su testamento político se daría a conocer en el momento de su muerte, aunque afirmó que tiene como objetivo garantizar la transformación del país que él representa.

“Vamos a concluir y cerrar un ciclo de lucha por la transformación del país y estoy seguro que vamos a entregar buenas cuentas y se va llevar a cabo y va quedar muy consolidada la cuarta transformación”, comentó el mandatario.

“Acerca de lo del testamento que genera una inquietud, tengo la responsabilidad de actuar previendo todo, cualquier circunstancia, más cuando me iba a someter a este cateterismo y tengo desde hace algún tiempo un testamento, y ya siendo presidente le agregue un texto, que tiene como lo dije en el video el propósito de que en el caso de mi fallecimiento se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad, que las cosas se den sin sobresaltos, sin afectar el desarrollo del país, garantizando siempre la estabilidad y que el que se avance en el proyecto que hemos empezado”.

En su conferencia mañanera de este lunes agregó que él, como cualquier ser humano, debe estar preparado a cualquier eventualidad.

“Sería irresponsable el no prever estas cosas, somos seres humanos y tenemos que estar preparados a cualquier eventualidad y no somos ajenos a una responsabilidad pública de primer orden, estamos representando a un país… entonces no debe extrañar, desde luego esto aplica hasta que yo esté en el desempeño de mi función como presidente de la república”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...