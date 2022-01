AMLO celebra que UNAM analice volver a las aulas

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) esté analizando volver a las aulas de manera presencial.

“Ya hasta celebro de que la UNAM dio a conocer que va a empezar a analizar, va a empezar a revisar si conviene el regreso a clases presenciales. Ya es un avance. A veces no son buenas las comparaciones, pero sí ayuda a entender ciertas cosas. Miren, hasta en los tiempos más difíciles de la pandemia, no dejaron los del Colegio Militar de impartir clases, no se cerraron los planteles”, expresó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...