AMLO consideró “Muy rudo” decisión del PRI por querer expulsar a gobernadores

Durante la conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “muy rudo” que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) haya amenazado con expulsar a los gobernadores Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aysa si aceptan el nombramiento para ser embajadores.

“Con todo respeto se me hace muy poco político, muy poco tolerante y ojalá cambien de opinión porque no es que esté tomada la decisión, a lo mejor si hablan con ellos y aseguran que van a seguir militando o que por convicción son militantes de un partido se entienden y ya no hay ningún problema”, señaló.

