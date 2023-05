AMLO critica marcha en defensa del PJ

Ciudadanos actuaron con prepotencia, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina, sobre la manifestación que se llevó a cabo el pasado domingo en defensa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose en frente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles mantas. Hay que respetar eso, no creo que eso sea correcto, hay que evitar la confrontación, hay que evitar la violencia”, dijo el mandatario.

