AMLO descarta reunirse con Ricardo Monreal

Durante la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, descartó reunirse con Ricardo Monreal en próximos días, ni siquiera para revisar la agenda legislativas.

Afirmó que ya están definidas las prioridades que son las reformas eléctrica, electoral y a la Guardia Nacional.

“No, no me quiero meter en eso. No hay tema ahorita, son tres reformas, una ya está que es la eléctrica, otra es la electoral y la otra la Guardia Nacional pero no hay nada, además, debemos de ser independientes, de verdad”, expresó.

