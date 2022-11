AMLO encabezará marcha el 27 de noviembre por aniversario del inicio de la 4T

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el domingo 27 de noviembre marchará junto al pueblo de México con motivo del cuarto aniversario del inicio del Gobierno de la Cuarta Transformación.



“Ayer mismo empecé a recoger opiniones y, como lo nuestro tiene que ver con mandar obedeciendo, la gente quiere que marchemos el 27 (de noviembre), un domingo, porque me plantearon: ‘¿Por qué el Zócalo el jueves? Es día laboral y queremos ir muchos’. Entonces va a haber una marcha”, explicó.



En conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que encabezará el recorrido del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino para conocer los sentimientos de la gente.



“Muchos quieren venir de todo el país a participar porque este es un movimiento de millones de mujeres, hombres, libres, conscientes; es un proceso de transformación”, agregó.



El jefe del Ejecutivo mencionó que la marcha iniciará a las 9 de la mañana y, al finalizar en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, llevará a cabo el informe de los avances, logros y resultados del gobierno federal.



“Llegamos y se informa en el Zócalo. Ya no a las 5 (de la tarde), tiene que ser temprano porque es domingo y ya no es el 1° de diciembre. (…) Sería un evento: marcha y el informe”, puntualizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...