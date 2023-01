AMLO expresa solidaridad y apoyo al pueblo de Sinaloa

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su solidaridad y apoyo al pueblo de Sinaloa tras los hechos de violencia registrados la madrugada del jueves 5 de enero por la detención de Ovidio “N”, en la localidad de Jesús María.



“Les enviamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo para que puedan recuperar lo más pronto posible la normalidad; se está haciendo todo con ese propósito. (…) Vamos a estar informando constantemente, sobre todo para tranquilidad de la población en general y, en especial, de Sinaloa”, subrayó.



En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo reconoció a la población que siguió las recomendaciones de seguridad a fin de salvaguardar su integridad y, al mismo tiempo, permitir las acciones de vigilancia en las calles.



Informó que se mantendrá la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, así como de las policías estatal y municipal, para restablecer la tranquilidad en la región.



“Se va a tener esta protección para que no haya daños a la población civil en todo Sinaloa, esa es la decisión que se ha tomado”, enfatizó.



La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, refrendó que las instituciones federales actúan en beneficio de la población de Sinaloa con apego a los derechos humanos y a la ley.



“Que tengamos muy claro que, para hacer frente a la inseguridad, es cero corrupción y cero complicidad, esa es la manera de alcanzar la paz. (…) Velar por su seguridad y la de sus familias es nuestro trabajo esencial, por eso seguimos solicitando que no compartan información falsa o sin verificar; no hay que olvidar que juntos construimos la paz”, refirió.



Para fortalecer el Estado de Derecho en la entidad, se desplegaron 3 mil 586 efectivos del Ejército y Guardia Nacional, entre ellos, personal de Fuerzas Especiales y Fusileros Paracaidistas, informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González.



De acuerdo con el reporte actualizado del gobernador Rubén Rocha Moya, en las últimas horas Sinaloa se mantuvo en calma.



“No hay grupos armados en Sinaloa. En los bloqueos ya están quitando, desde ayer, todos los autos que fueron incendiados y utilizados para bloquear las calles”, acotó.



El gobierno local dedicará sus esfuerzos al retiro de chatarra y escombros. En la ciudad de Culiacán ya se abrieron las vialidades, por lo que no hay bloqueos activos. Además, bajó la resistencia de gente armada.



En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que la Estrategia Nacional de Seguridad prioriza la atención a las causas de la violencia a través de los Programas para el Bienestar; la premisa para el Gobierno de la Cuarta Transformación, dijo, es que la paz es fruto de la justicia.



“Lo más importante de nuestra estrategia es prevenir, que la gente no tenga necesidad de dedicarse a la delincuencia, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes, que nadie se vea obligado por falta de oportunidades a tomar el camino de las conductas antisociales y eso lo estamos haciendo en Sinaloa y en todo el país”, aseveró.



“No hay un hogar donde no haya un apoyo, la mayor parte del presupuesto se está destinando a la gente. Somos 35 millones de familias y podemos probar que 30 millones de familias, las más pobres, reciben cuando menos un beneficio o una porción del presupuesto y se está atendiendo a los jóvenes como nunca”, agregó.

