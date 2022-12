AMLO garantiza constitucionalidad de reformas en materia electoral a favor de la democracia

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que las reformas en materia electoral respetan lo establecido en la Constitución, por lo que en febrero se eliminará la cláusula que refiere a la transferencia de votos entre partidos políticos, a fin de garantizar una verdadera democracia en el país.



“Ya está revisada; me comentaban tanto el secretario de Gobernación como la consejera jurídica (del Ejecutivo Federal) que va a quedar en firme la aprobación tanto de la Cámara de Diputados y como de la Cámara de Senadores este año y, en febrero, se hace el proceso de eliminación de los artículos o del artículo que habían introducido sobre la suma de votos”, subrayó.



En conferencia de prensa matutina, señaló que las y los legisladores están de acuerdo en la supresión de este término, por lo que confió que estas modificaciones fomentarán principios democráticos.



“Los adversarios van a ir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional, pero no hay nada inconstitucional. Desde luego, va a ser la autoridad competente, en este caso, la Suprema Corte es la que va a fallar. Yo estoy muy contento porque no se salieron con la suya de mantener los privilegios en el INE”, apuntó.



Estas reformas, dijo, serán revisadas a fondo a fin de respetar la ley. “No le hace que nos lleve tiempo, porque todavía aplica para antes de la elección presidencial, tenemos tiempo”, señaló.



“Aquí lo importante es que el asunto de fondo se trató, se discutió, la gente se enteró de los intereses que predominan en cuanto al INE y nosotros hicimos una propuesta que además va a corresponder a la Corte resolver”, agregó.

