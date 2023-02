AMLO incumple promesa de combatir corrupción, en Puerto de Veracruz; afectados

Por Raúl Ruiz/Reportero.

A pesar de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la su conferencia mañanera del 05 de enero de 2023, con la finalidad de proteger el Bienestar del Pueblo, los intereses de la Hacienda Pública, los Bienes de la Nación y la Austeridad Republicana; públicamente dio instrucciones de pedir al Secretario de Marina revisara e informara sobre la situación de probables actos de corrupción y responsabilidad del Director General Almirante retirado Romel Eduardo Ledezma Abaroa, el gerente jurídico Héctor de Judas Tadeo González Valladolid y la gerente de Finanzas y Administración la Contadora Ivette Cuahquentzi Serrano de la ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (ASIPONA VERACRUZ), promesa que, no se cumplió a pesar de que se entregó la documentación correspondiente al vocero Jesús Ramírez cuevas, denuncio el licenciado Víctor Manuel Guzmán Pacheco, uno de los afectados. Recordó el quejoso que, la antes denominada “Administración Portuaria Integral de Veracruz Sociedad Anónima de Capital Variable” (APIVER); sobre el compromiso de devolver la cantidad de $401,000,000.00 (cuatrocientos un millones de pesos 00/100 MN), por concepto de cuota inicial derivada del contrato número APIVER/TERCARGAMIXTA /1/17, I-668-2017-G.I. de fecha 15 de diciembre de 2017, celebrado entre la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Sociedad Anónima de Capital Variable con la empresa denominada Infraestructura Portuaria Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable en convenio de fecha de junio de 2021, por la cesión parcial de derechos a veinte años, por la adjudicación del concurso respectivo de la superficie federal terrestre de 183,337 (ciento ochenta y tres mil trescientos treinta y siete metros cuadrados), y frente de agua 550 metros lineales la cual se ubica en la zona de ampliación, que debió ser destinado por el cesionario para establecer una terminal en el muelle. A pesar de que resulta injustificada la devolución aludida, ya que se llevó a cabo el día 05 de mayo de 2021 la notificación de la rescisión del citado contrato, por conducto del señor Licenciado Fernando Barrera González Notario Público número 265 y del Patrimonio Inmobiliario Federal en Tampico Tamaulipas, con lo cual la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. NO ESTABA OBLIGADA A DEVOLVER LA CUOTA INICIAL de $401,000,000.00 (cuatrocientos uno millones de pesos 00/100 M.N.) más impuesto al Valor Agregado por la adjudicación del concurso de la citada cesión; conforme lo estipula la ley y el propio contrato rescindido, además de protegerse el patrimonio de la entidad y el propio Erario Federal para no reembolsar los recursos que ya se habían obtenido; pues se recuperó la superficie de muelle objeto del contrato y sin tener que devolver la cuota inicial mencionada.

Sin embargo, a pesar de no tener que devolver la cantidad antes mencionada, el Director General de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.; celebro con fecha 14 de junio de 2021 con el señor David Peñaloza Alanís representante legal de Infraestructura Portuaria Mexicana S.A de C.V.; donde la entidad pública se obligó A DEVOLVER LA CUOTA INICIAL en cantidad de $401,000,000.00 (cuatrocientos uno millones de pesos 00/100 M.N.) respecto del contrato APIVER/TERCARGAMIXTA/1/17, I-668-2017-G.J.; el cual se elevó a escritura pública ante la fe del Licenciado Iván Ramos Mange Notario Público número diecinueve de la Ciudad y Puerto de Veracruz, quien elaboró el Testimonio número veinticinco mil cuatrocientos setenta y tres, libro trescientos veintinueve; lo cual causa perjuicio a la Hacienda Pública, a la Austeridad Republicana, el Pueblo de México y los Veracruzanos; y eso en nada contribuye al desarrollo del país al menoscabarse el patrimonio de tan importante Puerto Comercial, como lo anuncian en sus Spots Televisivos.

La devolución de la cantidad mencionada resulta injustificada, ilegal e improcedente y atenta contra el patrimonio nacional y de la propia entidad pública, por lo que fueron presentadas denuncias por Victor Manuel Guzmán Pacheco, ante la Secretaria de la Función Pública, la propia Secretaria de Marina, Secretaria de Economía, Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Auditoria Superior de la Federación, Fiscalía General de la República y Presidenta Municipal de la Ciudad de Veracruz; pues en la Ley de Puertos y del contenido del propio contrato referido, se establece en su cláusula “QUINCUAGÉSIMA SEXTA. CONTRAPRESTACION del apartado “DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS” en su en su parte conducente categóricamente señala:

“…Ninguno de los pagos de la CONTRAPRESTACION será reembolsable, ni aún en el caso de rescisión, revocación o terminación anticipada del contrato, cualquiera que sea su causa, y es independiente a cualquier otro pago que deba realizar el GANADOR DEL CONCURSO o el CESIONARIO…”. Para dar cumplimiento al convenio de 14 de junio de 2021 para devolver la cantidad de cuota inicial de $401,000,000.00 (cuatrocientos uno millones de pesos 00/100 M.N.), como se estipulo en dicho instrumento notarial, por el citado Director General en probable contubernio con su gerente Jurídico y su Gerente de Administración y Finanzas; desde el ocho de julio de 2022 se lanzó la convocatoria a Concurso Público ASIPONA/VERACRUZ/TERMINAL/01/22 con base en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Veracruz 2022-2027, el cual al parecer ya se adjudicó; sin embargo los altos mandos de la Secretaria de Marina y las autoridades antes mencionadas, sobre dicho problema, hacen caso omiso para resolver sobre las denuncias de los probables actos de corrupción por la presunta responsabilidad de los funcionarios denunciados.

