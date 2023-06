AMLO lamenta muerte de Nino Canún

Por Raúl Ruiz/Reportero.

Hoy miércoles en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte del periodista Nino Canún, al que, dijo, se le recuerda con cariño y afecto; y destacó que, no fue un comunicador que se haya aprovechado de su posición para enriquecerse, al final de la mañanera de este miércoles, al conocerse la noticia del fallecimiento del comunicador, se pidió la opinión del mandatario, a lo que respondió: “Un abrazo a todos los familiares de Nino Canún, un periodista de muchos años. Lo recordamos con afecto, con cariño, porque en mi vida como dirigente opositor siempre me trató con respeto”, el jefe del Ejecutivo destacó que el periodista era muy escuchado, sobre todo en su programa radiofónico. “Aquí lo recordamos y mucha gente no lo recuerda, no creo que haya acumulado dinero. ¡Bueno, pues adiós, Nino!”, cerró. En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador ya se retiraba del Salón Tesorería, pero regresó para recordar al periodista. “Un periodista de muchos años, lo recordamos con afecto, con cariño porque en mi vida como dirigente opositor, siempre me trató con respeto. Además, era muy escuchado, su programa de radio”, expresó López Obrador, “no creo que haya acumulado dinero. Adiós Nino”, reitero el presidente.

