AMLO llama a mexicanos a defender democracia

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó el llamado a las y los mexicanos para defender la democracia a través de la iniciativa de reforma electoral que envió desde el Poder Ejecutivo.



En caso de que no prospere en el Congreso de la Unión, dijo, podría hacer modificaciones en la Constitución a la ley secundaria en la materia, con las que se logrará el propósito de disminuir el gasto en la organización de las elecciones.



“Sí hay posibilidades de reformar la ley electoral, la secundaria, para avanzar en la democracia. (…) Que quede constancia de que están actuando de manera antidemocrática si se rechaza la reforma constitucional porque no hay argumentos para decir que se trata de que el gobierno controle las elecciones, todas esas mentiras, o que es ‘para reelegirme’”, remarcó.



El jefe del Ejecutivo señaló que se requieren dos terceras partes en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República por tratarse de una iniciativa de reforma constitucional.



“Esta reforma que se propone podría no aprobarse porque, de 500 diputados se necesitan 334; no es la mitad más uno, no son 250 más uno y ya con eso, no. Eso es para las reformas a las leyes, las reformas a la Constitución demandan dos terceras partes”, explicó.



Reiteró que el objetivo de la reforma electoral es fortalecer la participación de la ciudadanía y desterrar de manera definitiva el fraude electoral de la vida política del país.



“Tenemos que garantizar que haya democracia en México y que nunca más se imponga mediante un fraude a un gobernante porque no estamos hablando de un país en donde nunca o muy pocas veces ha habido fraude; estamos hablando de un país, desgraciadamente, en donde ha sido una constante”, abundó.



Además, sostuvo que las y los legisladores en las cámaras de Diputados y de Senadores deben ser representantes populares elegidos de manera directa por el pueblo, sin plurinominales.



“Hay que seguir planteando que son muchos, 500 diputados, que no debe haber diputados de lista, plurinominales, que los debe elegir el pueblo a todos los representantes populares; que debe haber gente confiable, honesta, íntegra en el consejo del INE, en el Tribunal Electoral, gente incorruptible, autónoma, con criterio, con convicciones”, enfatizó.



En la reforma a la ley secundaria, dijo, también contemplaría erradicar la compra de votos, que ya está tipificado como delito electoral grave.



“El dinero sí se puede controlar y eso sí puede ir a la ley secundaria. Los monederos electrónicos, por ejemplo; la compra de los votos, no les va a servir su dinero. Además, ya está establecido en la Constitución y eso lo logramos, que es delito grave el fraude electoral”, afirmó.

