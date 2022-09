AMLO llama a terminar con el racismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a fortalecer la identidad nacional a partir del reconocimiento de las raíces en los pueblos indígenas; al mismo tiempo sostuvo que es necesario erradicar el racismo y la discriminación.

“Quien no sabe de dónde viene, no va a saber a dónde va. (…) Que nadie se sienta superior a otro. Esa es una injusticia, algo anacrónico. Debería darnos vergüenza ser racista y debemos de terminar con el racismo no solo en público sino en privado, no ser racista en lo personal, en lo familiar, con los amigos, ya no usar expresiones ofensivas. No existen las razas, existen las culturas”

En la presentación del Plan de Justicia para el pueblo N’ayeri en Nayarit, el jefe del Ejecutivo se comprometió a seguir garantizando a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas el acceso a la educación bilingüe con el objetivo de mantener las tradiciones y costumbres de los pueblos originarios.

En el municipio Del Nayar, dijo, hay 8 mil 921 viviendas y 21 mil 774 beneficiarios, por lo que en cada hogar los habitantes acceden a más de un apoyo de los Programas para el Bienestar.

El mandatario reportó que 279 mujeres y hombres de 18 a 29 años están inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro.

Acceden a becas mil 188 estudiantes de bachillerato y 6 mil 893 de educación básica. Como parte de La Escuela es Nuestra, 333 planteles han recibido presupuesto para mejoramiento de instalaciones.

La pensión para personas adultas mayores ha beneficiado a mil 161 mujeres y hombres de 65 años y más en Del Nayar. Adelantó que en 2024, cuando termine el Gobierno de la Cuarta Transformación recibirán el doble del monto que obtuvieron cuando la administración inició.

A este apoyo tienen acceso 831 niñas y niños con discapacidad; 987 niñas y niños hijos de madres trabajadoras tienen una beca.

En Del Nayar, se han realizado 163 acciones de vivienda; el programa Producción para el Bienestar tiene registrados a 6 mil 504 productores del campo y en Sembrando Vida participan 2 mil 136 sembradores.

Los recursos, indicó el presidente, podrán cobrarse en el futuro en el Banco del Bienestar, del que habrá dos sucursales en el municipio.

Afirmó que los fertilizantes llegarán a Nayarit, así como ocurre en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Zacatecas.

Informó que encomendó al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, instalar cuarteles de la Guardia Nacional que fortalezcan las acciones de seguridad.

El mandatario dio a conocer que se construirán caminos a cabeceras municipales con mano de obra local. La comunicación de las comunidades también se reforzará con instalación de servicios de internet y electricidad.

En Jesús María, la Comisión Nacional del Agua atenderá los asuntos relacionados con el abasto de agua y el funcionamiento del drenaje, apuntó.

El presidente celebró que en Nayarit avanza el Plan de Salud para el Bienestar con la llegada de médicos cubanos que se necesitan, el abasto de medicamentos y la rehabilitación y equipamiento de unidades médicas.

Anunció que el 11 de febrero regresará a Del Nayar a constatar los resultados del Plan de Justicia para el pueblo N’ayeri.

