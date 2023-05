AMLO no entregará Alianza del Pacífico

En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, recordó que Dina Boluarte está usurpando el gobierno de Perú.

Además reaccionó a la iniciativa del Congreso de Perú, al ser declarado persona “non grata” y aseguró que su único lamento es no poder asistir a la zona arqueológica de Machu Picchu.

“Si no puedo ir a Perú lo único que lamento es no ir a Machu Picchu y desde luego ver a ese pueblo tan bueno. Es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno.

Agradeció a los legisladores que votaron en contra de dicha iniciativa.

“Hubo quienes votaron en contra de esa propuesta, nada más que nos cepillaron, ni modo. Pero el pueblo de Perú es extraordinario y hermano”.

El mandatario federal reiteró que no entregará la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte (ante el turno de Perú en la administración) y adelantó que se la podría dar a Chile.

“Yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema. (…) No se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...